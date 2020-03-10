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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:5910.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933175Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные товары (бытовая химия и хозинвентарь)СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933175

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    115

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 115

    Документация 115

    Проект договора

    Форма 12 Описание товара

    Форма 3 Ценовое предложение

    Техническое задание

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_№_115.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Контактный телефон

    +7 8452 57-06-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0640713@sargc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Наталия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хозяйственные товары (бытовая химия и хозинвентарь)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933175Подведение итогов не позднее Хозяйственные товары (бытовая химия и хозинвентарь)Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары (бытовая химия и хозинвентарь)

    Начальная цена

    751 242,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Саратов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Классификатор ОКПД2

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    46.44.2

    Торговля оптовая чистящими средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/598828/name/5e6a34b014a0b5.85183659

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хозяйственные товары"

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