www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050683
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку нержавеющих труб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
irina.fedorova3@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ирина Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку нержавеющих труб
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 13:00 GMT +310.03.2020 13:0010.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050683Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 13:0010.03.2020 13:0010.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050683Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 08:3031.03.2020 08:3031.03.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050683Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку нержавеющих трубБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку нержавеющих труб
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно запросаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
24.2
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.