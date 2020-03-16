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Номер извещения
32008933153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрических товаров и устройств для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрических товаров и устройств для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрических товаров и устройств для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933153Дата и время вскрытия заявок Поставка электрических товаров и устройств для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрических товаров и устройств для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Начальная цена
2 004 809,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
47.19.10.000
47.19.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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