Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения услуг – не более 3-х рабочих дней с момента начала выполнения работ, по сложному ремонту - не более 14 рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заказчик перечисляет денежные средства путем безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней после получения счета Исполнителя при условии подписания сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) (постоплата) в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6.