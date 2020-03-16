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    Главная / Торги / ТО и ремонт легковых автомобилей Новочеркасск

    ТО и ремонт легковых автомобилей Новочеркасск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933476Дата и время окончания срока приема заявок ТО и ремонт легковых автомобилей НовочеркасскНовочеркасскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТО и ремонт легковых автомобилей Новочеркасск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008933476_second_parts_protocol.rtf

    Приложение 1 к ТЗ

    Приложение 5 проект договора

    Приложение 2 к ТЗ

    Извещение

    Приложение 6 Техническое задание

    Приложение 3 к ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Юридический адрес

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    Почтовый адрес

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Контактный телефон

    +7 8635 26-60-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    soshchenko.i@rostgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сощенко Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новочеркасск

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТО и ремонт легковых автомобилей Новочеркасск

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 15:0018.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933476Подведение итогов не позднее ТО и ремонт легковых автомобилей НовочеркасскНовочеркасск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ремонт легковых автомобилей Новочеркасск

    Начальная цена

    353 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приблизительный Перечень заменяемых запчастей приведен в Приложении 2 к Техническому заданию и может изменяться по мере необходимости по согласованию между Заказчиком и Исполнителем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ – специализированные центры (станции) Исполнителя, расположенные в радиусе не более 50 км от адреса местоположения Заказчика ( г. Новочеркасск пр. Баклановский, 115 по автодороге )Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения услуг – не более 3-х рабочих дней с момента начала выполнения работ, по сложному ремонту - не более 14 рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заказчик перечисляет денежные средства путем безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней после получения счета Исполнителя при условии подписания сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) (постоплата) в соответствии с Техническим заданием Приложение № 6.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ростгаз
    Все закупки и тендеры Ростгаз

    Адрес местонахождения

    414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2

    346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115

    Классификатор ОКПД2

    45.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604853/name/5e71c502cb07f9.32158090

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

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