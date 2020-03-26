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    Главная / Торги / Насос Vickers PVM045 ER 17DS05AAB 2311000C A0A

    Насос Vickers PVM045 ER 17DS05AAB 2311000C A0A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050685Дата и время окончания срока приема заявок Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050685

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насос Vickers PVM045 ER 17DS05AAB 2311000C A0A

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Проект спецификации

    ТЗ на насосы

    Документация

    фото шильдика насоса PVM045

    ГП050685_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-03

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    vylegzhaninani@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вылегжанина Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 11:00 GMT +326.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050685Дата и время окончания срока приема заявок Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2020 11:0030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050685Подведение итогов не позднее Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.202030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050685Подведение итогов не позднее Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0A

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара до терминала транспортной компании г. Ижевска за счет ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты в течение 60 дней после поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.190

    Насосы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614683/name/5e7dae8bca9a30.70480352

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0A"

    Кол-во: 5

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