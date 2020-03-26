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Номер извещения
ГП050685
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос Vickers PVM045 ER 17DS05AAB 2311000C A0A
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-03
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
vylegzhaninani@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылегжанина Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0A
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 11:00 GMT +326.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050685Дата и время окончания срока приема заявок Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевск
Подведение итогов не позднее
30.05.2020 11:0030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050685Подведение итогов не позднее Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0AИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосы Vickers PVM045 ER 17DSAAB 2311000C A0A
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара до терминала транспортной компании г. Ижевска за счет ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
28.13.14.190
Документация лота
Кол-во: 5
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