www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,
Почтовый адрес
630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22
Контактный телефон
+7 383 229-88-11 доб. 1147
Факс
+7 383 229-88-11
Адрес электронной почты
mngsnab1@nkuoao.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молодцова Анна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
город Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050686Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 08:0010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050686Подведение итогов не позднее Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050686Подведение итогов не позднее Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до адреса: Тогучинский район, п.Горный, Каменный карьер, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
Адрес местонахождения
630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,
630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22
23.61.12.169
23.61.12.143
23.61.12.172
23.61.12.162
23.61.12.111
Документация лота
Кол-во: 5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.