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    Главная / Торги / Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера

    Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050686Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КАМ-198_подножники.xls

    ПЖД3в_(чертеж).pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,

    Почтовый адрес

    630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22

    Контактный телефон

    +7 383 229-88-11 доб. 1147

    Факс

    +7 383 229-88-11

    Адрес электронной почты

    mngsnab1@nkuoao.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодцова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    город Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050686Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 08:0010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050686Подведение итогов не позднее Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 08:0010.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050686Подведение итогов не позднее Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.город Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подножников ПЖД3в в количестве 5 шт. для Каменного карьера (новые, не бывшие в употреблении). Заказ поставщику № БИБ-0000198 от 28.02.2020г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до адреса: Тогучинский район, п.Горный, Каменный карьер, Центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100 % по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания ТН.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

    Адрес местонахождения

    630004, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 22,

    630004, г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.22

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.169

    Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    23.61.12.172

    Блоки коммуникаций железобетонные

    23.61.12.162

    Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети

    23.61.12.111

    Блоки фундаментов железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/656134/name/5ed458e01106a4.49183611

    01.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подножник ПЖД3в"

    Кол-во: 5

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