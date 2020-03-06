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    Главная / Торги / Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»

    Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050681Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Извещение

    Проект договора

    Протокол_ИТОГИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 496 647-96-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    tendr@hotelzarya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочетова Инна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050681Подведение итогов не позднее Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютеров и оргтехники для нужд пансионата с лечением «Заря»

    Начальная цена

    294 833,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593658/name/5e62061d9dabf1.03342244

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка компьютеров и оргтехники "

    Кол-во: 1

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    Москва
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