Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ксенона

    Поставка ксенона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ксенонаЖелезногорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    192/20-ЗП/С-731

    Наименование закупки

    Поставка ксенона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2 к закупочной документации_КП_192зп

    ТЗ_192зп

    Проект_договора_192зп_ред.2.doc

    Закупочная_документация_192зп_ред.2.docx

    Закупочная_документация_192зп_ред.2.docx

    Проект_договора_192зп_ред.2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ксенона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2020 04:30 GMT +326.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ксенонаЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2020 04:3026.03.2020 04:3026.03.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933449Дата и время вскрытия заявок Поставка ксенонаЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 08:4530.03.2020 08:4530.03.2020 08:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933449Подведение итогов не позднее Поставка ксенонаЖелезногорск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 08:4530.03.2020 08:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933449Подведение итогов не позднее Поставка ксенонаЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ксенона

    Начальная цена

    75 818 663,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    379 093,32 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с документацией

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    379 093,32

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11.134

    Ксенон

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 295.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АКЕЛА - Н
    Запрос предложений № ГП037253
    КСЕНОН по ГОСТ 10219-77
    КСЕНОН по ГОСТ 10219-77
    311661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    04.02.2020 10:00(GMT+03:00)
    79 750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    30.01.2020 г., 13:00
    Дата аукциона:
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить