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Номер извещения
ГП003030
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтров скважинных.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 06:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Контактный телефон
+7 34995 9-78-98 доб. 25252
Факс
+7 34995 9-78-98
Адрес электронной почты
astrahanceva@yargeo.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Астраханцева Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Надым
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров скважинных.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров скважинных.Надым
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003030Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров скважинных.Надым
Подведение итогов не позднее
19.05.2020 16:0019.05.2020 16:0019.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003030Подведение итогов не позднее Поставка фильтров скважинных.Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров скважинных.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
06
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 900
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