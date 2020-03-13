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    Главная / Торги / Поставка фильтров скважинных.

    Поставка фильтров скважинных.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров скважинных.НадымПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003030

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров скважинных.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 06:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 Анкета

    Приложение № 4 Финансовое положение Участника

    Приложение № 5 Форма письма о подписании договора

    Согласие на обработку персональных данных

    ТЗ на поставку фильтров скважинных - 2020

    Договор поставки продукции

    Заявка на участие в торгах

    Форма 1 для заполнения

    Приложение № 1 Инструкция для Претендентов

    Приложение № 2 Форма конкурсного предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98 доб. 25252

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    astrahanceva@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханцева Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Надым

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров скважинных.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров скважинных.Надым

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003030Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров скважинных.Надым

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2020 16:0019.05.2020 16:0019.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003030Подведение итогов не позднее Поставка фильтров скважинных.Надым

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202019.05.2020 16:0019.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003030Подведение итогов не позднее Поставка фильтров скважинных.Надым

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров скважинных.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответтствии с договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    06

    Добыча сырой нефти и природного газа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фильтров скважинных"

    Кол-во: 900

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