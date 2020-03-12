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    Главная / Торги / Поставка кабельной арматуры

    Поставка кабельной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934473Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной арматурыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_2_частей_каб.арм.pdf

    87-20 аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-37

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    udog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсаков Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934473Подведение итогов не позднее Поставка кабельной арматурыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной арматуры

    Начальная цена

    54 345,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605273/name/5e71f6e367da38.09300366

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "наконечник"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 2"

    "наконечник"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 3"

    "наконечник"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 4"

    "наконечник"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 5"

    "наконечник"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 6"

    "наконечник"

    Кол-во: 2900.00000

    "Позиция 7"

    "наконечник"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 8"

    "кабельный ввод"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 9"

    "гильза"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "наконечник"

    Кол-во: 25.00000

    "Позиция 11"

    "наконечник"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 12"

    "аппаратный зажим"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 13"

    "кабельный ввод"

    Кол-во: 16.00000

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    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    Москва
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