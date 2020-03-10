Цена договора и требования к обеспечению

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ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Гидравлический быстросхватывающийся безусадочный раствор для установки и крепления конструкционных элементов при строительстве зданий и других гражданских сооружений (1 шт. по 25 кг)" Кол-во: 42.00000

"Позиция 2" "Быстросхватывающийся безусадочный гидравлический раствор (гидропломба), предназначенный для мгновенного устранения течи воды или газа (1 шт. по 5 кг)" Кол-во: 14.00000