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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934279Дата и время окончания срока приема заявок Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техничеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008934279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    326205

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Проектно-изыскательские работы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    326205_итоговый_протокол.pdf

    Техническое задание № 326 205.rar

    Документация о запросе предложений в электронной форме №326 205.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 326 205 ЛОТ № 1.pdf

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №326 205.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нефедова Светлана Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техниче

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:59 GMT +312.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934279Дата и время окончания срока приема заявок Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техничеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934279Дата и время вскрытия заявок Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техничеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934279Подведение итогов не позднее Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техничеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934279Подведение итогов не позднее Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техничеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги инженерно-технического характераЭта группировка не включает:- услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области техниче

    Начальная цена

    172 376,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605756/name/5e721f6e4d8e53.08858106

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа по инженерно-геодезическим изысканиям"

    Кол-во: 1

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