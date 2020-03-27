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Номер извещения
ГП050674
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на оказание услуги по проведению скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг для нужд АО "Газпромнефть-ННГ" на 2020 г. (КТ-115 №10116)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.02.2020 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3496 37-73-17
Адрес электронной почты
Gulyaeva.YaB@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуляева Я.Б.
Место рассмотрения заявок
ЯНАО, г. Ноябрьск
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10116 «Проведение скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг»
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 12:00 GMT +327.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050674Дата и время окончания срока приема заявок 10116 «Проведение скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг»ЯНАО, г. Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
10116 «Проведение скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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