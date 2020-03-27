Открытый конкурентный отбор на оказание услуги по проведению скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг для нужд АО "Газпромнефть-ННГ" на 2020 г. (КТ-115 №10116)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП050674 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0025405-301-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор на оказание услуги по проведению скважинных сейсмических работ (ВСП, НВСП, МОГ, МПГС), сейсмический мониторинг для нужд АО "Газпромнефть-ННГ" на 2020 г. (КТ-115 №10116) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3496 37-73-17 Адрес электронной почты Gulyaeva.YaB@yamal.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Гуляева Я.Б. Место рассмотрения заявок ЯНАО, г. Ноябрьск Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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