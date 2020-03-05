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    Главная / Торги / Инструменты для АО "ГОК "Ингалинский"

    Инструменты для АО "ГОК "Ингалинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 18:0005.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050675Дата и время окончания срока приема заявок Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30277

    Наименование закупки

    Инструменты для АО "ГОК "Ингалинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 08:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 18:00 GMT +305.03.2020 18:0005.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050675Дата и время окончания срока приема заявок Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 08:0031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050675Подведение итогов не позднее Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 08:0031.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050675Подведение итогов не позднее Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор ключей SATA 09022 Набор кернов и зубил 5 предметов Набор ключей гаечных двусторонних рожковых-накидных 8-24 мм Набор метчиков и плашек 110 предметов Зубр Набор пробойников 3-25 мм 15 предметов Набор надфилей 100 мм 6 предметов Набор отверток 23шт Набор сверл по металлу 3-24 мм Набор торцевых головок 19-50 мм 20 предметов Набор торцевых головок 1/4" с ключом 11 предметов Набор угловых ключей TORX Т6-Т70 16 предметов Набор торцевых шестигранных ключей удлиненных 17 предметов Набор шестигранных ключей 18 мм Съемник 150мм стопорных колец (внеш) прямой разжим SPARTA 183305 Съемник 140мм для внутренних стопорных колец,изогнутые гудки(разжим) Молоток 0,3кг стеклопластик ручка Молоток слесарный 800г Кувалда 5 кг Кувалда 9кг Рукоятка трещоточная удлиненная 1/2"DR 48 зубцов Jonnesway R4604 Нагнетатель смазки ручной 12 л Набор бит с адаптером 100 предметов Тиски слесарные с наковальней поворотные сталь ТСМ 200мм Рулетка 3м Рулетка 5 м Рулетка 10 м 25 мм Пирометр Мегеон 26300 Гайковерт Makita 6906 620Вт Болгарка УШМ BOSCH GWS 20-230H Машина углошлифовальная МШУ9-16-180 Э Фиолент Штангенциркули ШЦ 3 от 0-250 двусторонние Vogel Дальномер лазерный Уровень лазерный Bosch GLL 2-10 Professional Штангенциркуль ШЦ 3 от 0-400 двусторонний Vogel Набор напильников 200мм 6 предметов Аппарат инверторный сварочный РЕСАНТА САИ 190 ГОСТ 12.2.007.0 Захват струбцина вертикальная 1НК10-1 Шприц автомобильный 400г Ключ разводной 450мм Ключ газовый №1 Ключ разводной 450мм Ключ разводной 250 мм Ключ газовый №2 Ключ газовый №3 Таль ручная цепная 3т 3м Удлинитель 50 м Лопата копальная остроконечная Лом-гвоздодер усиленный 450мм Лом строительный 36х1200ммм Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96 Активатор LOCTITE 7649 Щетка по металлу Грунт ГФ-021 серая 25кг Ветошь хлопчатобумажная 100% лоскутная крупная Ведро 10л Ведро 12л Строп канатный 1СК 10 т L=8 м Строп канатный 2СК 2,5 т L=8 м Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м Баллон кислородный 40л Баллон пропановый 50л Редуктор кислородный БКО-50-10 Редуктор пропановый БПО-5-3 Шланг для кислорода D9мм 10м Шланг для газа D9мм 10м ЗИП для резака пропанового РЗ-500 Баластник Маска сварочная МС-3 Ресанта Очки защитные газорезчика АМРАRО 222553 Электрод АНО-21 5 D4мм Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75 Электрод 880AS D3,2мм ZELLER Съемник гидравлический универсальный, 19пр. Кисть 30 мм Кисть 50х150 мм Кисть 75 мм Насос ручной бочковой БКФ -4 Баллон аргоновый переосвидетельствованный Горелка ацетиленовая KRASS Г2С-М тип Малютка Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77 Редуктор ацетиленовый БАО-5-КР-1 8599 Диск отрезной 125 мм Диск отрезной алмазный 230х3х8х22,2 турбо Пассатижи 160мм Лопата снеговая пластиковая с черенком Черенок для лопаты 1200 мм Ножницы по металлу 250 мм Монтажка двухсторонняя 850 мм Набор ключей гаечных рожковых 10-55 Пушка тепловая дизельная Ресанта ТДП Набор головок торцевых 6-гранных с аксессуарами 3/4" 8-36мм Набор ключей до 32 мм Набор ключей SATA 09022 Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц. Строп текстильный 2СТ 3 т L=6 м Строп тексильный СТП 6,0 т 5,00мх150мм Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м Таль ручная рычажная 1т/6м Весы электронные Cas AD-5 Лопата совковая Черенок для лопаты 1200 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор ключей SATA 09022"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Редуктор пропановый БПО-5-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Весы электронные Cas AD-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пассатижи 160мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Строп текстильный 4СТ 10 т L=8 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Таль ручная рычажная 1т/6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Флюс паяльный БУРА ГОСТ 8429-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Автогерметик-прокладка ТУ-2384-031-05666764-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Активатор LOCTITE 7649"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "Черенок для лопаты 1200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Шланг резиновый 25мм РУ 10атм 120 гр.ц."

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Тачка садово-строительная 2-х колесная Palisad 100л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Строп канатный 2СК 3,2 т L=2 м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Электрод СЭ УОНИ 13/55 D3мм ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый DN 25PN16 090 1" латунь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Черенок для лопаты 1200 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый DN 15PN16 090 1/2" латунь"

    Кол-во: 15

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    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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