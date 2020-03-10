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    Главная / Торги / Поставка крепежа (болты, винты, гайки)

    Поставка крепежа (болты, винты, гайки)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932686Дата и время окончания срока приема заявок Крепёжг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008932686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка крепежа (болты, винты, гайки)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№190_от_19.03.2020_Крепеж_(болты__винты__гайки)_итоги.docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-85-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbkha.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крепёж

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932686Подведение итогов не позднее Крепёжг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крепёж

    Начальная цена

    2 519 452,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609444/name/5e785036caa7d2.52557729

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крепежные изделия"

    Кол-во: 46310.00000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 106 407
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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