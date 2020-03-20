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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке газоанализаторов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Оказание услуг по поверке газоанализаторов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932670Дата и время окончания срока приема заявок Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал" КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке газоанализаторов для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    28.02.2020 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вопрос_№_6_Поверка_газоанализаторов.pdf

    Приложение № 7 Горячая Линия Безопасности

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.demchishina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демчишина Мария Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932670Дата и время окончания срока приема заявок Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932670Дата и время вскрытия заявок Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2020 11:0020.05.2020 11:0020.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932670Подведение итогов не позднее Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202020.05.2020 11:0020.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932670Подведение итогов не позднее Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал" Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка газоанализаторов "Хоббит" в течение 2020 года для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    653 376,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с торгово-закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.62

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616302/name/5e818b31604175.55441266

    30.03.2020

    Информационная карта

    28.02.2020

    Приложение № 1.2 График поверки

    28.02.2020

    Приложение № 1.1 Техническое задание

    28.02.2020

    Приложение № 2 Проект договора

    28.02.2020

    Приложение № 3 Анкета участника

    28.02.2020

    Приложение № 4 Квалификационные критерии

    28.02.2020

    Приложение № 5 Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений

    28.02.2020

    Приложение № 6 Письмо о подаче оферты и форма КП

    28.02.2020

    Приложение № 7 Горячая Линия Безопасности

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области метрологии"

    Кол-во: 1.00000

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