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    Главная / Торги / Труба стальная

    Труба стальная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934250Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008934250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба стальная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦ

    Документация

    Извещение

    протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 48235 4-49-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@zavod-zvezda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба стальная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934250Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:0011.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934250Дата и время вскрытия заявок Труба стальная172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 23:5913.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934250Подведение итогов не позднее Труба стальная172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.80

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба стальная

    Начальная цена

    172 999,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.110

    Трубы обсадные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600245/name/5e6b77d8a1e496.62773426

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 1.00000

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    16.03.2021 15:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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