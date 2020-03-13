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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050677
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг выделенного доступа к сети Интернет со скоростью Интернет-трафика 40 Мбит/с
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-20-07
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
natalya.belaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Белая Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг выделенного доступа к сети Интернет со скоростью Интернет-трафика 40 Мбит/с
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 04:00 GMT +313.03.2020 04:0013.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050677Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг выделенного доступа к сети Интернет со скоростью Интернет-трафика 40 Мбит/сНерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 04:0031.03.2020 04:0031.03.2020 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050677Подведение итогов не позднее оказание услуг выделенного доступа к сети Интернет со скоростью Интернет-трафика 40 Мбит/сНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг выделенного доступа к сети Интернет со скоростью Интернет-трафика 40 Мбит/с
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
61.10.43.000
Документация лота
Кол-во: 1
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