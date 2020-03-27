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    Главная / Торги / Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»

    Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050671Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    326167

    Наименование закупки

    Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Форма договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    stochilkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Точилкин Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 10:00 GMT +327.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050671Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050671Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2020 15:0029.06.2020 15:0029.06.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050671Подведение итогов не позднее Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»Белорецкий

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.202029.06.2020 15:0029.06.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050671Подведение итогов не позднее Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендована постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработку проекта ликвидации гидротехнических сооружений шламонакопителя Цеха № 16 АО «БМК»"

    Кол-во: 1

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