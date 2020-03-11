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Номер извещения
32008932619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фруктов, овощей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фруктов, овощей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фруктов, овощейЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 11:0011.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932619Дата и время вскрытия заявок Поставка фруктов, овощейЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фруктов, овощей
Начальная цена
1 833 730,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
21655 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таврическая, д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
10.39
10.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21655.00000
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