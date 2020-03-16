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Номер извещения
ГП050704
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Землеустроительные работы под эксплуатацию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-83
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Сероглазов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
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Землеустроительные работы под эксплуатацию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050704Дата и время окончания срока приема заявок Землеустроительные работы под эксплуатациюЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050704Дата и время вскрытия заявок Землеустроительные работы под эксплуатациюЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 13:0025.03.2020 13:0025.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050704Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы под эксплуатациюЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Землеустроительные работы под эксплуатацию
Начальная цена
8 730 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
71.12.35.110
71.12.34.110
71.12.7
Документация лота
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