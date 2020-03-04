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    Главная / Торги / Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78

    Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050667Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78 614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    28.02.2020 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Исследование рынка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-62

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    yaa955@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яхина Алия Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050667Подведение итогов не позднее Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78 614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бария хлористого технического высший сорт ГОСТ 742-78

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    400 килограмм

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада покупателя по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 календарный дней после поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    20.13.23.117

    Барий

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бария хлористого технического высший сорт"

    Кол-во: 400

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