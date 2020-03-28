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Номер извещения
ГП050664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
024-ЗЦ-2020 Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 08:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3987
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Yulia.Shalzya@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шальзя Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.03.2020 08:00 GMT +328.03.2020 08:0028.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050664Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатовНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2020 08:0028.03.2020 08:0028.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050664Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатовНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 08:0030.03.2020 08:0030.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050664Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатовНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для электродвигателей транспортных насосных агрегатов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, Центральный склад АО «АРКТИКГАЗ» Уренгойского НГКМ, Самбургский ЛУ, Пуровский район, ЯНАО, Тюменская область (≈ 80 км от г. Новый Уренгой по дорогам постоянного действия).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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