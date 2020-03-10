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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию и перезарядке) огнетушителей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

    Оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию и перезарядке) огнетушителей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:5910.03.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932475Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30. Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008932475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию и перезарядке) огнетушителей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Приложение 1

    Проект договора

    Техническое задание

    Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932475Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

    Начальная цена

    191 787,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию и документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1259.00000

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