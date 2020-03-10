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Номер извещения
32008932475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию (освидетельствованию и перезарядке) огнетушителей ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 08:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
Почтовый адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Контактный телефон
+7 8422 39-92-40
Факс
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Адрес электронной почты
office@ulgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белянушкина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932475Подведение итогов не позднее Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по техническому обслуживанию (перезарядка, освидетельствование) первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Начальная цена
191 787,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданию и документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1259.00000
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