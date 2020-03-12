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    Главная / Торги / Поставка изоляционных материалов (стеклотекстолит, стеклолакоткань, резино-технические материалы) для нужд АО «Новатор»

    Поставка изоляционных материалов (стеклотекстолит, стеклолакоткань, резино-технические материалы) для нужд АО «Новатор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932534

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материалов (стеклотекстолит, стеклолакоткань, резино-технические материалы) для нужд АО «Новатор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 08:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протоколы.pdf

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Новатор
    Все закупки и тендеры АО Новатор

    Юридический адрес

    143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5

    Почтовый адрес

    143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5

    Контактный телефон

    +7 903 670-28-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    gordeeva@novator-istra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Виктория Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932534Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932534Подведение итогов не позднее Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932534Подведение итогов не позднее Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка по заявкам Заказчика в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения заявки. Оплата поставленного Товара по стоимости заявки в течение 30 (Тридцати) календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Новатор
    Все закупки и тендеры АО Новатор

    Адрес местонахождения

    143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5

    Классификатор ОКПД2

    23.14.12.190

    Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей

    Классификатор ОКВЭД2

    23.14

    Производство стекловолокна

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604695/name/5e71b003b9cdf2.75142114

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стекловолокна"

    Кол-во: 1.00000

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