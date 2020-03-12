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Номер извещения
32008932534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка изоляционных материалов (стеклотекстолит, стеклолакоткань, резино-технические материалы) для нужд АО «Новатор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5
Почтовый адрес
143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5
Контактный телефон
+7 903 670-28-03
Факс
Адрес электронной почты
gordeeva@novator-istra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Виктория Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932534Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932534Подведение итогов не позднее Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932534Подведение итогов не позднее Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов: стеклотекстолита, стеклолакоткани, стержни текстолитовые, резино-технич.материалы, пленки,капролон,смесь резиновая.
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11 корп.3/5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Новатор
Все закупки и тендеры АО Новатор
Адрес местонахождения
143502, Российская Федерация, Московская область, Истра, ул.Панфилова, д.11, корп.3/5
23.14.12.190
23.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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