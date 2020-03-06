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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта станка LD45.

    Поставка запасных частей для ремонта станка LD45.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта станка LD45614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932405

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта станка LD45.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 08:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32008932405.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-69-81

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    bav940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болонова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта станка LD45

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 21:59 GMT +306.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта станка LD45614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 21:5906.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932405Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта станка LD45614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 21:5906.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932405Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта станка LD45614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта станка LD45

    Начальная цена

    4 610,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.49.24.130

    Комплектующие (запасные части) станков для обработки твердой резины и аналогичных твердых материалов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606347/name/5e72f4e09cfbf8.09877047

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 2.00000

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