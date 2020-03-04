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    Главная / Торги / Бура техническая ГОСТ 8429-77

    Бура техническая ГОСТ 8429-77

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050657Дата и время окончания срока приема заявок Бура техническая ГОСТ 8429-77 в количестве 4,5 кг.314038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бура техническая ГОСТ 8429-77

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    28.02.2020 08:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Исследование рынка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-62

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    yaa955@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яхина Алия Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    314038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бура техническая ГОСТ 8429-77 в количестве 4,5 кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050657Подведение итогов не позднее Бура техническая ГОСТ 8429-77 в количестве 4,5 кг.314038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бура техническая ГОСТ 8429-77 в количестве 4,5 кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4,5 килограмм

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада покупателя по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 календарный дней после поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.900

    Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бура техническая"

    Кол-во: 4.5

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