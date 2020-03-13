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Номер извещения
32008932367
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение экспертизы проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.02.2020 08:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1
Почтовый адрес
410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1
Контактный телефон
+7 8452 69-31-25
Факс
+7 8452 69-28-32
Адрес электронной почты
korpus_ouz@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бут Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932367Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 16:3013.03.2020 16:3013.03.2020 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008932367Дата окончания срока рассмотрения заявок Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Дата и время проведения
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008932367Дата и время проведения Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 16:3019.03.2020 16:3019.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932367Подведение итогов не позднее Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК 410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза проектной документации на ремонт крыши ЦЗЛВК
Начальная цена
160 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1
410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1
71.20.19.112
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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