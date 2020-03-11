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    Главная / Торги / Строительные материалы

    Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932272Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932272

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1345

    Наименование закупки

    Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 07:51

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация ЗК_1345

    Приложение №1 к проекту договора

    расчет НМЦК материалы 2020

    Протокол_ЗК_1345.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932272Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 08:0011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932272Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 16:3011.03.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932272Подведение итогов не позднее Строительные материалы410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    4 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.120

    Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596716/name/5e68bb282e44d2.77572130

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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