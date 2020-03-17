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    Главная / Торги / Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.

    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050655Дата и время окончания срока приема заявок Втулка картонная спирально-навивная.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП050655

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Втулка картонная спирально-навивная.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 08:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    ТЗ

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68493

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    dsmolkov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольков Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Втулка картонная спирально-навивная.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 12:30 GMT +317.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050655Дата и время окончания срока приема заявок Втулка картонная спирально-навивная.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050655Подведение итогов не позднее Втулка картонная спирально-навивная.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050655Подведение итогов не позднее Втулка картонная спирально-навивная.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Втулка картонная спирально-навивная.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    17.29.19.190

    Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 225х15х375мм"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 225х15х425мм"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 3"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 353х10х270мм"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 4"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 400х8х500мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 5"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 412х6х400мм"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 6"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 412х6х500мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Втулка картонная спирально-навивная размеры 412х6х600мм"

    Кол-во: 9000

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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