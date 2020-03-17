Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

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196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 18

"Позиция 3" "Белье нательное" Кол-во: 25

"Позиция 4" "Жилет сигнальный" Кол-во: 40

"Позиция 5" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 30

"Позиция 6" "Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР" Кол-во: 7

"Позиция 7" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 240

"Позиция 8" "Костюм летний брюки и куртка для охранника" Кол-во: 25

"Позиция 9" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 15

"Позиция 10" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 16

"Позиция 11" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 12

"Позиция 12" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 12

"Позиция 13" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 7

"Позиция 14" "Халат женский медицинский" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 19

"Позиция 16" "Жилет сигнальный" Кол-во: 67

"Позиция 17" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 13

"Позиция 18" "Халат женский медицинский" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 41

"Позиция 20" "Шапка-ушанка" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 232

"Позиция 23" "Белье нательное" Кол-во: 9

"Позиция 24" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 11

"Позиция 25" "Куртка мужская для защиты от пониженных из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Куртка на утепляющей прокладке" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 71

"Позиция 30" "Костюм летний брюки и куртка для охранника" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Колпак поварской" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Фартук поварской" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Жилет утепленный" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 12

"Позиция 36" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 17

"Позиция 37" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 12

"Позиция 38" "Белье нательное" Кол-во: 9

"Позиция 39" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Куртка на утепляющей прокладке" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Костюм летний брюки и куртка для охранника" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 7

"Позиция 44" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 23

"Позиция 46" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Белье нательное" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Жилет сигнальный" Кол-во: 39

"Позиция 49" "Жилет утепленный" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 75

"Позиция 51" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 38

"Позиция 52" "Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 136

"Позиция 54" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 55" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 56" "Куртка мужская для защиты от пониженных из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Куртка мужская из АЭС ткани с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 45

"Позиция 59" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 11

"Позиция 60" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 7

"Позиция 61" "Жилет сигнальный" Кол-во: 4

"Позиция 62" "Жилет утепленный" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Куртка мужская для защиты от пониженных из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Куртка мужская из АЭС ткани с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 67" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Белье нательное" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Шапка-ушанка" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 40

"Позиция 73" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 11

"Позиция 75" "Костюм мужской утепленный" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 11

"Позиция 77" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 80" "Белье нательное" Кол-во: 8

"Позиция 81" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 8

"Позиция 82" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 8

"Позиция 83" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 4

"Позиция 85" "Костюм летний брюки и куртка для охранника" Кол-во: 4