Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

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196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Жилет сигнальный" Кол-во: 15

"Позиция 3" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Костюм мужской из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 17

"Позиция 7" "Белье нательное" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Жилет сигнальный" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Фуфайка трикотажная тип ОПР" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 289

"Позиция 14" "Жилет сигнальный" Кол-во: 204

"Позиция 15" "Белье нательное" Кол-во: 9

"Позиция 16" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 71

"Позиция 18" "Куртка мужская " Кол-во: 1

"Позиция 19" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 15

"Позиция 22" "Халат женский медицинский" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Куртка мужская летняя из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Белье нательное" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Жилет сигнальный" Кол-во: 54

"Позиция 26" "Жилет утепленный" Кол-во: 16

"Позиция 27" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами для ОПР" Кол-во: 47

"Позиция 28" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 74

"Позиция 29" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами с логотипом" Кол-во: 387

"Позиция 30" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 32" "Куртка мужская " Кол-во: 29

"Позиция 33" "Куртка мужская летняя из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 17

"Позиция 34" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 16

"Позиция 35" "Подшлемник трикотажный" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Подшлемник утепленный" Кол-во: 7

"Позиция 37" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 21

"Позиция 38" "Халат женский медицинский" Кол-во: 15