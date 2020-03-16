Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Не установлен

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Требования к документации

196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Жилет сигнальный" Кол-во: 12

"Позиция 2" "Жилет сигнальный" Кол-во: 64

"Позиция 3" "Жилет сигнальный" Кол-во: 71

"Позиция 4" "Жилет сигнальный" Кол-во: 123

"Позиция 5" "Жилет сигнальный" Кол-во: 102

"Позиция 6" "Жилет сигнальный" Кол-во: 171

"Позиция 7" "Жилет сигнальный" Кол-во: 73

"Позиция 8" "Жилет сигнальный" Кол-во: 93

"Позиция 9" "Жилет сигнальный" Кол-во: 89

"Позиция 10" "Жилет сигнальный" Кол-во: 66

"Позиция 11" "Жилет сигнальный" Кол-во: 52

"Позиция 12" "Жилет сигнальный" Кол-во: 80

"Позиция 13" "Жилет сигнальный" Кол-во: 127

"Позиция 14" "Жилет сигнальный" Кол-во: 72

"Позиция 15" "Жилет сигнальный" Кол-во: 99

"Позиция 16" "Жилет сигнальный" Кол-во: 61

"Позиция 17" "Жилет сигнальный" Кол-во: 110

"Позиция 18" "Жилет сигнальный" Кол-во: 88

"Позиция 19" "Жилет сигнальный" Кол-во: 47

"Позиция 20" "Жилет сигнальный" Кол-во: 71

"Позиция 21" "Жилет сигнальный" Кол-во: 71

"Позиция 22" "Жилет сигнальный" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 12

"Позиция 32" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 18

"Позиция 33" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 13

"Позиция 35" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Костюм женский из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 25

"Позиция 41" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 16

"Позиция 42" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 9

"Позиция 44" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 25

"Позиция 46" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 7

"Позиция 49" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 9

"Позиция 51" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 14

"Позиция 54" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 9

"Позиция 59" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 17

"Позиция 60" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 27

"Позиция 61" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 13

"Позиция 62" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 37

"Позиция 63" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 30

"Позиция 64" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 18

"Позиция 65" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 16

"Позиция 66" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 15

"Позиция 67" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 22

"Позиция 69" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 35

"Позиция 70" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 4

"Позиция 71" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 18

"Позиция 72" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 12

"Позиция 73" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 39

"Позиция 74" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 16

"Позиция 75" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 5

"Позиция 77" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 39

"Позиция 79" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 94

"Позиция 80" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 126

"Позиция 81" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 197

"Позиция 82" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 139

"Позиция 83" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 222

"Позиция 84" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 115

"Позиция 85" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 158

"Позиция 86" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 143

"Позиция 87" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 126

"Позиция 88" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 96

"Позиция 89" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 116

"Позиция 90" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 181

"Позиция 91" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 106

"Позиция 92" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 171

"Позиция 93" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 102

"Позиция 94" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 155

"Позиция 95" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 158

"Позиция 96" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 115

"Позиция 97" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 102

"Позиция 98" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 105

"Позиция 99" "Костюм мужской из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 18

"Позиция 100" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 102" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 9

"Позиция 103" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 104" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 105" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 12

"Позиция 106" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 11

"Позиция 107" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 109" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 110" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 7

"Позиция 111" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 13

"Позиция 112" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 14

"Позиция 113" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 114" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 116" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 9

"Позиция 117" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 9

"Позиция 118" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 8

"Позиция 120" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 6

"Позиция 121" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 123" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур,от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 12

"Позиция 129" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 6

"Позиция 130" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 5

"Позиция 131" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 5

"Позиция 133" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 5

"Позиция 135" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 4

"Позиция 136" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 6

"Позиция 140" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 5

"Позиция 144" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 153" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Костюм хлотчатобумажный" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 1