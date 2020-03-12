Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934654Дата и время окончания срока приема заявок Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспеченияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008934654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    326100

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Программное обеспечение и лицензии"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №326 100.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №326 100.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 326 100 ЛОТ № 1.pdf

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 326 100 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 326 100 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:59 GMT +312.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934654Дата и время окончания срока приема заявок Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспеченияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 12:0012.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934654Дата и время вскрытия заявок Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспеченияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934654Подведение итогов не позднее Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспеченияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934654Подведение итогов не позднее Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспеченияСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Начальная цена

    160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение программное"

    Кол-во: 32

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211077744
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе «Программное обеспечение и лицензии» (поставка новых лицензий АСПО-ГАЗ)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право...
    593095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    712 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Запрос предложений № ГП225893
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription – 12 единиц (сроком на 1 год) и сетевой лицензии СПДС GraphiCS 2022.x, - 10 единиц (сроком на 1 год).
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD...
    592773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211069857
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    591906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    57 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Запрос предложений № 32111011261
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    583032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 664 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110927031
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным системам «Кадры», «Главбух»
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным...
    574185
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    341 803
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211055699
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    589731
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    691 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110679741
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав ...
    541039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    501 166
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Запрос предложений № 32211046212
    Поставка лицензий Kaspersky
    Поставка лицензий Kaspersky
    588193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    531 168
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить