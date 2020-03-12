Фитинги для труб стальные, кроме литых

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Фитинги для труб стальные, кроме литых

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме Рассчитать логистику >

В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом" Кол-во: 8

"Позиция 2" "Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом" Кол-во: 7

"Позиция 4" "Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Фитинг с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом ДУ102" Кол-во: 1