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Номер извещения
ГП050651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремкомплект для силовой гидравлики, согласно Тех.задания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 07:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-41
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
belkinsi@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Белкин Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремкомплект для силовой гидравлики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050651Дата и время окончания срока приема заявок Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 06:0030.06.2020 06:0030.06.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050651Подведение итогов не позднее Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремкомплект для силовой гидравлики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
29
08
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 133
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 150
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 80
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