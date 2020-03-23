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    Главная / Торги / Ремкомплект для силовой гидравлики, согласно Тех.задания.

    Ремкомплект для силовой гидравлики, согласно Тех.задания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050651Дата и время окончания срока приема заявок Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремкомплект для силовой гидравлики, согласно Тех.задания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 07:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для заключения договора

    Прил.к закупочной

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_(Новая).doc

    ТЗ 2

    ТЗ 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-41

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    belkinsi@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белкин Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремкомплект для силовой гидравлики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 11:00 GMT +323.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050651Дата и время окончания срока приема заявок Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2020 06:0030.06.2020 06:0030.06.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050651Подведение итогов не позднее Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202030.06.2020 06:0030.06.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050651Подведение итогов не позднее Ремкомплект для силовой гидравликиМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремкомплект для силовой гидравлики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка согласно заявки Покупателя(с указанием в ТКП срока поставки с момента заявки Покупателя). Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета МЦ 60х70 односторонняя с одним упорным кольцом полиуретановая ГОСТ-12.44.325-88"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Манжета МЦ 75х90 двухсторонняя с двумя упорными кольцами полиуретановая ГОСТ-12.44.325-88"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Манжета МЦ 100х80 односторонняя с одним упорным кольцом полиуретановая ГОСТ-12.44.325-88"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Манжета МЦ 140х160 двухсторонняя с двумя упорными кольцами полиуретановая ГОСТ-12.44.325-88"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Грязесъемник ГС-60 90мм*80мм*7мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Кольцо 90мм*80мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Кольцо 40мм*34мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "Кронштейн балки передвижки с крепежем "

    Кол-во: 133

    "Позиция 9"

    "Ось МКЮ.2У.30.006"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Стопор МКЮ.4У47.81.016"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Скоба Т400.03.000.067"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Ось МКЮ.2У.30.005"

    Кол-во: 70

    "Позиция 13"

    "Стопор МКЮ.2У.30.014"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "Ось МКЮ.2У.29.01.015"

    Кол-во: 70

    "Позиция 15"

    "Скоба Т400.03.000.069"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Ось МКЮ.2У.30.004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Стопор МКЮ.2У.30.014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Ось МКЮ.2У.29.01.015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Скоба Т400.03.000.069"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Ось МКЮ.2У.30.003"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Стопор МКЮ.2У.30.014"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Ось МКЮ.2У.29.01.015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Скоба Т400.03.000.069"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Ось МКЮ.2У.30.002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Скоба Т400.03.000.069"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Штырь Т400.04.00.077-14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Ось МКЮ.2У.30.001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Скоба Т400.03.000.067"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Штырь Т400.04.00.077-11"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Ось МКЮ.2У.30.007"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Шайба МКЮ.2У.30.015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Шплинт 10*125.019 гост 397-79"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Ось МКЮ.2У.30.012"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Собачка МКЮ.2У.30.013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Скоба Т400.03.000.068"

    Кол-во: 80

    "Позиция 36"

    "Упор МКЮ.2У.30.08.002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Ось МКЮ.2У.30.009"

    Кол-во: 60

    "Позиция 38"

    "Скоба Т400.03.000.069"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Сухарь Т400.03.000.127"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Штырь Т400.04.00.077-07"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Ось МКЮ.2У.30.011"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Скоба Т400.03.000.068"

    Кол-во: 80

    "Позиция 43"

    "Шайба 30.02.019"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Ось МКЮ.2У.30.008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Шайба 2М138.21.00.030"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Скоба 2М138.21.00.032"

    Кол-во: 80

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    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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