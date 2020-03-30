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    Главная / Торги / Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд

    Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 18:0030.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050652Дата и время окончания срока приема заявок Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    28782

    Наименование закупки

    Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.03.2020 18:00 GMT +330.03.2020 18:0030.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050652Дата и время окончания срока приема заявок Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 08:0015.04.2020 08:0015.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050652Подведение итогов не позднее Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 08:0015.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050652Подведение итогов не позднее Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенообразователь АРЕКОМ -4"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 2"

    "Модификатор бетона Стандарт Фэст"

    Кол-во: 0.85

    "Позиция 3"

    "Фиброволокно фибра полипропиленовая-12"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 4"

    "Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Смесь цементная Текбленд"

    Кол-во: 36

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