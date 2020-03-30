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Номер извещения
ГП050652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-08
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.03.2020 18:00 GMT +330.03.2020 18:0030.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050652Дата и время окончания срока приема заявок Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 08:0015.04.2020 08:0015.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050652Подведение итогов не позднее Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.202015.04.2020 08:0015.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050652Подведение итогов не позднее Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пенообразователь АРЕКОМ -4 Модификатор бетона Стандарт Фэст Фиброволокно фибра полипропиленовая-12 Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Портландцемент ПЦ 500 Д0-Н МКР 1т Смесь цементная Текбленд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.85
Кол-во: 0.45
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 36
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