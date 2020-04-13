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    Главная / Торги / Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 год

    Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.04.2020 04:3013.04.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932203Дата и время окончания срока приема заявок Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 годЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008932203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    182/20-ЗП/С-779

    Наименование закупки

    Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 07:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 10 к закупочной документации_КП

    Проект договора_182зпс

    ТЗ_182зпс

    Закупочная_документация_182_ЗПС_ред.2.docx

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ашихмин Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.202017.04.2020 08:0017.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932203Подведение итогов не позднее Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 годЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена дверей на противопожарные двери по Плану пожарной безопасности на 2020 год

    Начальная цена

    974 336,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    292300,92

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/628512/name/5e9976b2eaabb4.04784673

    17.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 11.00000

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