Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка видеорегистраторов

    Поставка видеорегистраторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видеорегистраторовЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка видеорегистраторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_2_частей_видеорег.pdf

    71-20 аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-37

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    udog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсаков Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка видеорегистраторов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934382Подведение итогов не позднее Поставка видеорегистраторовЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеорегистраторов

    Начальная цена

    304 591,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40

    Производство бытовой электроники

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605238/name/5e71f39cdf1370.71626480

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "видеорегистратор"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "видеорегистратор"

    Кол-во: 5.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225604
    Поставка смартфонов Nokia, Хiaomi с чехлами и гарнитурой.
    Поставка смартфонов Nokia, Хiaomi с чехлами и гарнитурой.
    591732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Москва
    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Запрос предложений № ГП105632
    Поставка оборудования комплексной системы безопасности для операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный» на территории Ростовской области»
    Поставка оборудования комплексной системы безопасности для операционных офисов Ф-ла Банка ГПБ...
    482759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить