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    Главная / Торги / Запрос предложений на ЗИП компрессора GEO XAR

    Запрос предложений на ЗИП компрессора GEO XAR

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2020 16:0022.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050648Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050648

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на ЗИП компрессора GEO XAR

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение для КП

    таблица цен

    паспорт компрессор

    шильдик

    АНКЕТА

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-19

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Irina.Matveenko@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеенко Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2020 16:00 GMT +322.05.2020 16:0022.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050648Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2020 16:0022.05.2020 16:0022.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050648Дата и время вскрытия заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2020 07:0006.06.2020 07:0006.06.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050648Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.202006.06.2020 07:0006.06.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050648Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авто-транспортом: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Опорная база промысла (ОБП) п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». (18 км от г. Тарко-Сале)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней при наличии оригиналов документов первичного бухгалтерского учёта.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    таблица цен

    04.06.2020

    ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ кп

    04.06.2020

    шильдик

    04.06.2020

    паспорт

    04.06.2020

    анкета

    04.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон тонкого отделения масла 362698047N для маслоотделителя CKD DM 813 P-XA"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Муфта №1017"

    Кол-во: 3

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