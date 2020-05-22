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Номер извещения
ГП050648
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на ЗИП компрессора GEO XAR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 07:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-19
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Irina.Matveenko@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеенко Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2020 16:00 GMT +322.05.2020 16:0022.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050648Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2020 16:0022.05.2020 16:0022.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050648Дата и время вскрытия заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область
Подведение итогов не позднее
06.06.2020 07:0006.06.2020 07:0006.06.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050648Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.202006.06.2020 07:0006.06.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050648Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частьюТюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Авто-транспортом: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Опорная база промысла (ОБП) п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». (18 км от г. Тарко-Сале)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
06
Документация лота
Кол-во: 13
Кол-во: 3
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