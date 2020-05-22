Лот 1

Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью