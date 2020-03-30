оказание услуг по транспортированию хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218)

выполнение комплекса услуг по откачке и вывозу дождевых и сточных вод со строительной площадки объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год» по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск вблизи деревни Могутово