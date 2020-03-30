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    Главная / Торги / оказание услуг по транспортированию хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218)

    оказание услуг по транспортированию хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932303Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008932303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    218

    Наименование закупки

    оказание услуг по транспортированию хозяйственно-бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 07:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.03.2020 14:00 GMT +330.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932303Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортированию хозяйственно- бытовых стоков (ХБС) и уборке территории (п. 218 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    Прием заявок:
    26.10.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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