www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050679
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель для РИТЭК Белоярск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05
Факс
{}
Адрес электронной почты
Linkova.ER@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Линькова Элина Рафаэлевна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабель для РИТЭК Белоярск Рассматриваем аналоги после проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 08:00 GMT +305.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050679Дата и время окончания срока приема заявок кабель для РИТЭК Белоярск Рассматриваем аналоги после проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050679Подведение итогов не позднее кабель для РИТЭК Белоярск Рассматриваем аналоги после проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС город Октябрьский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель для РИТЭК Белоярск Рассматриваем аналоги после проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Октябрьский, ул Северная 60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.3
Документация лота
Кол-во: 18000
Кол-во: 1800
Кол-во: 5400
Кол-во: 10800
Кол-во: 3600
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.