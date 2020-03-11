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    Главная / Торги / Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94

    Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932188Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 07:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Сканировать30003.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-52-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатыхова Е А

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.03.202011.03.2020 10:3011.03.2020 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008932188Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932188Подведение итогов не позднее Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932188Подведение итогов не позднее Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ферросплавов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ГОСТ 4757-91, 4755-91, 1415-93, 6008-90, 27130-94

    Начальная цена

    6 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    34 750,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    34 750,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.12.110

    Ферросилиций

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599963/name/5e6b646b339271.93613325

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих цветных металлов"

    Кол-во:

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