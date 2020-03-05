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    Главная / Торги / Запрос предложений. Инструмент.

    Запрос предложений. Инструмент.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок Патроны токарные БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП050650

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Инструмент.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 07:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68506

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    kpoleshchuk@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полещук Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сверла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок СверлаБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее СверлаБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее СверлаБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сверла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.119

    Сверла прочие, не включенные в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сверло цилиндрический хвостовик 3,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Метчик машинно-ручной 8х1,25"

    Кол-во: 27

    "Позиция 3"

    "Метчик машинно-ручной 10х1,5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Центр вращения станочный А 1-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком d10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Метчик машинно-ручной 12х1,75"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком d-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Сверло по металлу 5,5мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Сегмент к дисковой пиле 2257-0212/002"

    Кол-во: 26

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу 5,0мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Сверло центровочное ф5,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Сверло центровочное ф6,3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Сверло 3,2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Полотно ножовочное машинное 450х40х2"

    Кол-во: 85

    "Позиция 15"

    "Полотно ножовочное машинное 450х32х2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Фреза 16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Напильники Плоские 300 мм №2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Напильники Плоские 400мм №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 19"

    "Напильники Плоские 300 мм №1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 20"

    "Напильники Трехгранные 400№1"

    Кол-во: 9

    Лот 2

    Патроны токарные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок Патроны токарные Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее Патроны токарные Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее Патроны токарные Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Патроны токарные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патроны токарные d-80 трехкулач."

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Патроны токарные 3-х кул. с обр.кул. 315мм"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Болторез

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок БолторезБелорецкий

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее БолторезБелорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее БолторезБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болторез

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болторез 900мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Болторез 600мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Болторез 750мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 4"

    "Болторез 200(Германия)"

    Кол-во: 15

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