www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Инструмент.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 07:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68506
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
kpoleshchuk@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полещук Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сверла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок СверлаБелорецкий
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее СверлаБелорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.202018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее СверлаБелорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сверла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
25.73.40.119
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 27
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 26
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 85
Кол-во: 50
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 160
Кол-во: 68
Кол-во: 9
Патроны токарные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок Патроны токарные Белорецкий
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее Патроны токарные Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Патроны токарные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Болторез
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 12:30 GMT +305.03.2020 12:3005.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050650Дата и время окончания срока приема заявок БолторезБелорецкий
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 12:3018.05.2020 12:3018.05.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050650Подведение итогов не позднее БолторезБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Болторез
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно док-ии
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
25.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Кол-во: 13
Кол-во: 22
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.