Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008935004 Уникальный номер закупки Номер закупки 326057 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

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