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Номер извещения
32008932181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка вводов и изоляторной арматуры для ОП АО "Электросеть" в г. Челябинске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 351 725-38-42
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Dmitriy.Krasnoshekov@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Краснощеков Дмитрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вводов и изоляторной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вводов и изоляторной арматуры
Начальная цена
547 608,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
23.43
23.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 114.00000
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