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Номер извещения
32008932412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 912 478-40-56
Факс
--
Адрес электронной почты
OlgaGilyazova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилязова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.12.13.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.12.13.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с техническим заданием
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.12.13.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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