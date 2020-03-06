Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008932412 Уникальный номер закупки Номер закупки 20/ЧФ МЭ/7 Наименование закупки Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго

Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго Юридический адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 Почтовый адрес 454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 Контактный телефон +7 912 478-40-56 Факс -- Адрес электронной почты OlgaGilyazova@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Гилязова Ольга Борисовна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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