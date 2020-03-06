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    Главная / Торги / Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЧФ МЭ/7

    Наименование закупки

    Разработка нормативно-технической документации и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. № 1-3, на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ в осях 27-42 ряды S, R1, расположенных на высотных отметках с 1,0 м до 26,0 м, на реконструкцию системы ГЗУ котельного цеха № 2 согласно техническому заданию для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 478-40-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OlgaGilyazova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гилязова Ольга Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка НТД и рабочих чертежей на замену нижних коллекторов экранных труб котлов ТКЗ-125 ст. №1-3 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка НТД и рабочих чертежей на капитальный ремонт металлических рам оконных проемов котельного цеха главного корпуса ТЭЦ Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932412Дата и время окончания срока приема заявок Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932412Подведение итогов не позднее Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления полного пакета документов по акту приема-передачи.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка НТД и рабочих чертежей на реконструкцию системы гидрозолоудаления КЦ-2 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

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