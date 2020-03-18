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Номер извещения
32008932126
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 07:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 17:0017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932126Подведение итогов не позднее Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.202017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932126Подведение итогов не позднее Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)
Начальная цена
867 475,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
23.19.23.110
23.19
Документация лота
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