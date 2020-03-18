Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней после фактического получения Продукции.

АО ОМСКВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 100 мл" Кол-во: 15

"Позиция 2" "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 1000 мл" Кол-во: 15

"Позиция 3" "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 2000 мл" Кол-во: 12

"Позиция 4" "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 250 мл" Кол-во: 150

"Позиция 5" "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 500 мл" Кол-во: 40

"Позиция 6" "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 1000 мл" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 250 мл" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 500 мл" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 5000 мл" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Бочка 20л, съемная крышка" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Бутылка БТ-4-500 с крышкой" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Бутылка квадратная градуированная с широким горлом и винтовой крышкой, на 500 мл" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Бутыль пластиковая 1 л" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Бутыль стеклянная на 10 л с крышкой" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Бутыль стеклянная на 5 л с крышкой" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Бюкс высокий СВ-40/70-34/10" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Бюкс СВ 14/8" Кол-во: 60

"Позиция 18" "Бюкс СВ-34/12" Кол-во: 70

"Позиция 19" "Бюкс СВ-40-65-34/12" Кол-во: 200

"Позиция 20" "Бюретка 1-1-2-10-0.05" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Бюретка 1-2-2-5-0,02" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Бюретка 1-3-2-10-0.05" Кол-во: 17

"Позиция 23" "Бюретка 1-3-2-5-0.02" Кол-во: 15

"Позиция 24" "Бюретка I-1-1-10-0,02" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Бюретка I-1-1-25-0,05" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Бюретка I-2-2-2-0,01" Кол-во: 14

"Позиция 27" "Бюретка I-2-2-25-0,05" Кол-во: 16

"Позиция 28" "Воронка В-100-150 п/э" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Воронка Бюхнера 3-100 мм фарфор" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Воронка В-150-230 п/э" Кол-во: 5

"Позиция 31" "Воронка В-150-230 ХС" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Воронка В-36-50ХС" Кол-во: 40

"Позиция 33" "Воронка В-56-80 ХС" Кол-во: 30

"Позиция 34" "Воронка делительная цилиндрическая ХС ВД-1-1000" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Выпарительная чашка №2 (стеклоуглерод)" Кол-во: 7

"Позиция 36" "Канистра полиэтиленовая на 5 л" Кол-во: 16

"Позиция 37" "Капельница 2- 25 с колпачком(Страшейна)" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Капельница 2- 50 с колпачком(Страшейна)" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Колба Кн-2-500-34 ТХС" Кол-во: 30

"Позиция 40" "Колба К-1-1000-29/32 ТС" Кол-во: 20

"Позиция 41" "Колба К-1-500-29/32 ТС" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Колба Кн-1-100-29/32 ТС со шкалой и пробкой" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Колба Кн-1-500-29/32 ТС" Кол-во: 20

"Позиция 44" "Колба Кн-2-100-34 ТХС" Кол-во: 50

"Позиция 45" "Колба Кн-2-2000-50 ТХС" Кол-во: 15

"Позиция 46" "Колба КН-2-50-22 ТХС" Кол-во: 20

"Позиция 47" "Колба Кн-2-250-34 ТХС" Кол-во: 160

"Позиция 48" "Колба Кн-2-25-22 ТХС" Кол-во: 20

"Позиция 49" "Колба Кн-2-500-40 ТХС" Кол-во: 35

"Позиция 50" "Колба Кн-3-1000-50 ТС" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Колба Кн-3-2000-50 ТС" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Колба мерн. 2а-200-2 (с п/э пробкой 14/23)" Кол-во: 15

"Позиция 53" "Колба мерная 1-100-1" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Колба мерная 1-1000-1" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Колба мерная 1-250-1" Кол-во: 10

"Позиция 56" "Колба мерная 1-500-1" Кол-во: 7

"Позиция 57" "Колба мерная 1-100-2" Кол-во: 40

"Позиция 58" "Колба мерная 1-200-1" Кол-во: 17

"Позиция 59" "Колба мерная 2-1000-1" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Колба мерная 2-1000-2 , конус 24/29" Кол-во: 30

"Позиция 61" "Колба мерная 2-10-1" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Колба мерная 2-2000-2, конус 24/29" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Колба мерная 2-200-1" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Колба мерная 2-200-2" Кол-во: 15

"Позиция 65" "Колба мерная 2-250-2" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Колба мерная 2-25-1" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Колба мерная 2-500-1" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Колба мерная 2-500-2" Кол-во: 5

"Позиция 69" "Колба мерная 2-50-1" Кол-во: 14

"Позиция 70" "Колба мерная 2а-100-2 (с п/э пробкой 12/21)" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Колба мерная 2а-25-2" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Колба мерная 2а-50-2" Кол-во: 45

"Позиция 73" "Колба мерная с пробкой, 1000 мл, п/п" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Колба плоскодонная П-1-250-29/32" Кол-во: 5

"Позиция 75" "Колба плоскодонная П-2-1000-50" Кол-во: 7

"Позиция 76" "Колонка стеклянная хроматографическая, диаметром 10 мм" Кол-во: 35

"Позиция 77" "Колонка стеклянная хроматографическая, диаметром 7 мм" Кол-во: 15

"Позиция 78" "Контейнер полимерный" Кол-во: 7

"Позиция 79" "Кружка п/э 1000 мл со шкалой" Кол-во: 19

"Позиция 80" "Кружка п/э 2000 мл со шкалой" Кол-во: 16

"Позиция 81" "Кружка п/э 500 мл со шкалой" Кол-во: 15

"Позиция 82" "Ложка 1 (фарфоровая, 12 см)" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Мензурка, 250 мл" Кол-во: 15

"Позиция 84" "Насос водоструйный" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Палочка стеклянная длинной 200-220 мм" Кол-во: 60

"Позиция 86" "Палочка стеклянная длинной 250-300 мм" Кол-во: 55

"Позиция 87" "Пестик № 2" Кол-во: 11

"Позиция 88" "Пипетка 1-1-1-1" Кол-во: 40

"Позиция 89" "Пипетка 1-1-1-10" Кол-во: 40

"Позиция 90" "Пипетка 1-1-1-2" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Пипетка 1-1-1-25" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Пипетка 1-1-1-5" Кол-во: 15

"Позиция 93" "Пипетка 1-2-1-1" Кол-во: 10

"Позиция 94" "Пипетка 1-2-1-10" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Пипетка 1-2-1-5" Кол-во: 10

"Позиция 96" "Пипетка 1-2-2(пипетка Мора)" Кол-во: 5

"Позиция 97" "Пипетка 1-2-2-1" Кол-во: 40

"Позиция 98" "Пипетка 1-2-2-10" Кол-во: 30

"Позиция 99" "Пипетка 1-2-2-2" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Пипетка 1-2-2-25" Кол-во: 35

"Позиция 101" "Пипетка 1-2-2-5" Кол-во: 20

"Позиция 102" "Пипетка 1а-2-5 (пипетка Мора)" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Пипетка 2-1-2-0,2" Кол-во: 10

"Позиция 104" "Пипетка 2-2-10 (пипетка Мора)" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Пипетка 2-2-100 (пипетка Мора)" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Пипетка 2-2-2 (пипетка Мора)" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Пипетка 2-2-20 (пипетка Мора)" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Пипетка 2-2-2-1" Кол-во: 5

"Позиция 109" "Пипетка 2-2-2-10" Кол-во: 15

"Позиция 110" "Пипетка 2-2-25 (пипетка Мора)" Кол-во: 15

"Позиция 111" "Пипетка 2-2-5(пипетка Мора)" Кол-во: 25

"Позиция 112" "Пипетка 4-1-1-10" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Пипетка 4-1-1-5" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Пипетка 4-2-1-10" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Пипетка 4-2-1-5" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Поглотитель Рихтера скоростной" Кол-во: 10

"Позиция 117" "Пробирка П2-16-150ХС (в упаковке 250 шт.)" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Пробирка биологическая П-2-21-200 на 50 мл" Кол-во: 240

"Позиция 119" "Пробирка полимерная на 50 мл (в упаковке 25 шт.)" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Пробирка полимерная на 50 мл (в упаковке 25 шт.)" Кол-во: 5

"Позиция 121" "Пробирка центрифужная градуированная 10 мл" Кол-во: 60

"Позиция 122" "Пробирка мерная со шлифом КШ 14/23 25 мл." Кол-во: 30

"Позиция 123" "Пробирка мерная со шлифом П-2-10-14/23 ХС" Кол-во: 20

"Позиция 124" "Пробирка мерная со шлифом П-2-20-14/23 ХС" Кол-во: 20

"Позиция 125" "Пробка пластиковая 24/29" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Пробка пластиковая 29/32" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Пробка стеклянная ПМ КШ-10/19 массивная" Кол-во: 20

"Позиция 128" "Пробка стеклянная ПМ КШ-19/26 массивная" Кол-во: 5

"Позиция 129" "Промывалка узкогорлая с надписью, на 250 мл, пластиковая PE-LD, с винтовой крышкой PP" Кол-во: 2

"Позиция 130" "Склянка 125 мл темное стекло, узкое горло, с притертой пробкой" Кол-во: 10

"Позиция 131" "Стакан Н-1-100" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Стакан В-1-100 ТС" Кол-во: 60

"Позиция 133" "Стакан Н-1-50 ТС" Кол-во: 50

"Позиция 134" "Стакан В-1-1000 ТС" Кол-во: 13

"Позиция 135" "Стакан В-1-150 ТС" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Стакан В-1-250 ТХС" Кол-во: 10

"Позиция 137" "Стакан В-1-400 ТС" Кол-во: 5

"Позиция 138" "Стакан В-1-600 ТС" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Стакан Н-1-1000 ТС" Кол-во: 25

"Позиция 140" "Стакан Н-2-100 ТС" Кол-во: 70

"Позиция 141" "Стакан Н-2-250 ТС" Кол-во: 20

"Позиция 142" "Стакан Н-2-50 ТС" Кол-во: 70

"Позиция 143" "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-45/13" Кол-во: 20

"Позиция 144" "Стакан Н-1-2000 ТС" Кол-во: 5

"Позиция 145" "Стакан В-1-2000 ТС" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Стакан п/п на 500 мл" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Стекло часовое, диаметр 45 мм" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Стекло часовое, диаметром 60 мм" Кол-во: 20

"Позиция 149" "Ступка №6" Кол-во: 3

"Позиция 150" "Укладка лаборанта" Кол-во: 8

"Позиция 151" "Холодильник ХШ-1-200-29/32 ХС" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Фляги пластиковые для воды, 20 литров" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Цилиндр 1-1000-2" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Цилиндр 1-100-2" Кол-во: 90

"Позиция 155" "Цилиндр 1-2000-2" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Цилиндр 1-250-2" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Цилиндр 1-25-2" Кол-во: 40

"Позиция 158" "Цилиндр 1-500-2" Кол-во: 5

"Позиция 159" "Цилиндр 1-50-2" Кол-во: 50

"Позиция 160" "Цилиндр 2-100-2" Кол-во: 5

"Позиция 161" "Цилиндр п/п на 100 мл" Кол-во: 20

"Позиция 162" "Цилиндры 1-5-2" Кол-во: 10

"Позиция 163" "Цилиндры 2-1000-2" Кол-во: 5

"Позиция 164" "Чаша кристаллизационная ЧКЦ-1-180" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Чаша кристаллизационная ЧКЦ-1-90" Кол-во: 20

"Позиция 166" "Чашка выпарительная №2" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Чашка выпарительная №3" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Чашка выпарительная № 4" Кол-во: 6

"Позиция 169" "Чашка выпарительная № 5" Кол-во: 20

"Позиция 170" "Шпатель Дригальского" Кол-во: 400

"Позиция 171" "Шпатель медицинский" Кол-во: 22

"Позиция 172" "Эксикатор 2-240" Кол-во: 2