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    Главная / Торги / Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    94/2020

    Наименование закупки

    Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 07:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    13-1_Протокол_№_13-1_от_31_марта_2020_Омск.pdf

    Документация о закупке

    Перечень внесенных изменений № 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2020 17:0017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932126Подведение итогов не позднее Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.202017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932126Подведение итогов не позднее Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый) 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической посуды в течение 2020 года для нужд АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    867 475,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней после фактического получения Продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619648/name/5e8c2dca3cfa59.01590054

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 100 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 1000 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 2000 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 250 мл"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "Банка для реактивов из светлого стекла с навинчивающейся крышкой на 500 мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 1000 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 250 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 500 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Банка для реактивов из темного стекла с навинчивающейся крышкой на 5000 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бочка 20л, съемная крышка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Бутылка БТ-4-500 с крышкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Бутылка квадратная градуированная с широким горлом и винтовой крышкой, на 500 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Бутыль пластиковая 1 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Бутыль стеклянная на 10 л с крышкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Бутыль стеклянная на 5 л с крышкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Бюкс высокий СВ-40/70-34/10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Бюкс СВ 14/8"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Бюкс СВ-34/12"

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "Бюкс СВ-40-65-34/12"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Бюретка 1-1-2-10-0.05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Бюретка 1-2-2-5-0,02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Бюретка 1-3-2-10-0.05"

    Кол-во: 17

    "Позиция 23"

    "Бюретка 1-3-2-5-0.02"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Бюретка I-1-1-10-0,02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Бюретка I-1-1-25-0,05"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Бюретка I-2-2-2-0,01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "Бюретка I-2-2-25-0,05"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Воронка В-100-150 п/э"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Воронка Бюхнера 3-100 мм фарфор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Воронка В-150-230 п/э"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Воронка В-150-230 ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Воронка В-36-50ХС"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Воронка В-56-80 ХС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Воронка делительная цилиндрическая ХС ВД-1-1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Выпарительная чашка №2 (стеклоуглерод)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Канистра полиэтиленовая на 5 л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Капельница 2- 25 с колпачком(Страшейна)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Капельница 2- 50 с колпачком(Страшейна)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Колба Кн-2-500-34 ТХС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Колба К-1-1000-29/32 ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Колба К-1-500-29/32 ТС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Колба Кн-1-100-29/32 ТС со шкалой и пробкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Колба Кн-1-500-29/32 ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Колба Кн-2-100-34 ТХС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Колба Кн-2-2000-50 ТХС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Колба КН-2-50-22 ТХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Колба Кн-2-250-34 ТХС"

    Кол-во: 160

    "Позиция 48"

    "Колба Кн-2-25-22 ТХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Колба Кн-2-500-40 ТХС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 50"

    "Колба Кн-3-1000-50 ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Колба Кн-3-2000-50 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Колба мерн. 2а-200-2 (с п/э пробкой 14/23)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Колба мерная 1-100-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Колба мерная 1-1000-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Колба мерная 1-250-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Колба мерная 1-500-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Колба мерная 1-100-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Колба мерная 1-200-1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 59"

    "Колба мерная 2-1000-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Колба мерная 2-1000-2 , конус 24/29"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Колба мерная 2-10-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Колба мерная 2-2000-2, конус 24/29"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Колба мерная 2-200-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Колба мерная 2-200-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Колба мерная 2-250-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Колба мерная 2-25-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Колба мерная 2-500-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Колба мерная 2-500-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Колба мерная 2-50-1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Колба мерная 2а-100-2 (с п/э пробкой 12/21)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Колба мерная 2а-25-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Колба мерная 2а-50-2"

    Кол-во: 45

    "Позиция 73"

    "Колба мерная с пробкой, 1000 мл, п/п"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Колба плоскодонная П-1-250-29/32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Колба плоскодонная П-2-1000-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Колонка стеклянная хроматографическая, диаметром 10 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 77"

    "Колонка стеклянная хроматографическая, диаметром 7 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Контейнер полимерный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Кружка п/э 1000 мл со шкалой"

    Кол-во: 19

    "Позиция 80"

    "Кружка п/э 2000 мл со шкалой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 81"

    "Кружка п/э 500 мл со шкалой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Ложка 1 (фарфоровая, 12 см)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Мензурка, 250 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Насос водоструйный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Палочка стеклянная длинной 200-220 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Палочка стеклянная длинной 250-300 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 87"

    "Пестик № 2"

    Кол-во: 11

    "Позиция 88"

    "Пипетка 1-1-1-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 89"

    "Пипетка 1-1-1-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 90"

    "Пипетка 1-1-1-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Пипетка 1-1-1-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Пипетка 1-1-1-5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Пипетка 1-2-1-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Пипетка 1-2-1-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Пипетка 1-2-1-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Пипетка 1-2-2(пипетка Мора)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Пипетка 1-2-2-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "Пипетка 1-2-2-10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Пипетка 1-2-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Пипетка 1-2-2-25"

    Кол-во: 35

    "Позиция 101"

    "Пипетка 1-2-2-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Пипетка 1а-2-5 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Пипетка 2-1-2-0,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Пипетка 2-2-10 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Пипетка 2-2-100 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Пипетка 2-2-2 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Пипетка 2-2-20 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Пипетка 2-2-2-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Пипетка 2-2-2-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Пипетка 2-2-25 (пипетка Мора)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Пипетка 2-2-5(пипетка Мора)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 112"

    "Пипетка 4-1-1-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Пипетка 4-1-1-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Пипетка 4-2-1-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Пипетка 4-2-1-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Поглотитель Рихтера скоростной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Пробирка П2-16-150ХС (в упаковке 250 шт.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Пробирка биологическая П-2-21-200 на 50 мл"

    Кол-во: 240

    "Позиция 119"

    "Пробирка полимерная на 50 мл (в упаковке 25 шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Пробирка полимерная на 50 мл (в упаковке 25 шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Пробирка центрифужная градуированная 10 мл"

    Кол-во: 60

    "Позиция 122"

    "Пробирка мерная со шлифом КШ 14/23 25 мл."

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Пробирка мерная со шлифом П-2-10-14/23 ХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Пробирка мерная со шлифом П-2-20-14/23 ХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Пробка пластиковая 24/29"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Пробка пластиковая 29/32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Пробка стеклянная ПМ КШ-10/19 массивная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Пробка стеклянная ПМ КШ-19/26 массивная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Промывалка узкогорлая с надписью, на 250 мл, пластиковая PE-LD, с винтовой крышкой PP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Склянка 125 мл темное стекло, узкое горло, с притертой пробкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Стакан Н-1-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Стакан В-1-100 ТС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 133"

    "Стакан Н-1-50 ТС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 134"

    "Стакан В-1-1000 ТС"

    Кол-во: 13

    "Позиция 135"

    "Стакан В-1-150 ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Стакан В-1-250 ТХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Стакан В-1-400 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Стакан В-1-600 ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Стакан Н-1-1000 ТС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 140"

    "Стакан Н-2-100 ТС"

    Кол-во: 70

    "Позиция 141"

    "Стакан Н-2-250 ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Стакан Н-2-50 ТС"

    Кол-во: 70

    "Позиция 143"

    "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-45/13"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Стакан Н-1-2000 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Стакан В-1-2000 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Стакан п/п на 500 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Стекло часовое, диаметр 45 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Стекло часовое, диаметром 60 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Ступка №6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Укладка лаборанта"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Холодильник ХШ-1-200-29/32 ХС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Фляги пластиковые для воды, 20 литров"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Цилиндр 1-1000-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Цилиндр 1-100-2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 155"

    "Цилиндр 1-2000-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Цилиндр 1-250-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Цилиндр 1-25-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 158"

    "Цилиндр 1-500-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Цилиндр 1-50-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 160"

    "Цилиндр 2-100-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Цилиндр п/п на 100 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Цилиндры 1-5-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Цилиндры 2-1000-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Чаша кристаллизационная ЧКЦ-1-180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Чаша кристаллизационная ЧКЦ-1-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Чашка выпарительная №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Чашка выпарительная №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Чашка выпарительная № 4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "Чашка выпарительная № 5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Шпатель Дригальского"

    Кол-во: 400

    "Позиция 171"

    "Шпатель медицинский"

    Кол-во: 22

    "Позиция 172"

    "Эксикатор 2-240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Эксикатотор 2-180"

    Кол-во: 5

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