поставка ортодонтического материала для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара Покупателем производится не позднее 30(тридцать) банковских дней с момента получения Товара. Все платежи по настоящему Договору производятся Покупателем в рублях, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расходы на доставку Товара до г.Оренбурга оплачивает Поставщик. Покупатель направляет в адрес Поставщика (по электронной почте, факсу, телефону) Заявку на Товар. При наличии Товара на складе поставка осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. При отсутствии Товара на складе Поставщик извещает об этом Покупателя (в устной форме, по факсу или e-mail) и в случае подтверждения заказа Покупателем поставка осуществляется в течение 14 календарных дней с момента подтверждения. По желанию Покупателя может быть произведена частичная отгрузка Товара, имеющегося на складе.