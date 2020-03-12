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    Главная / Торги / поставка ортодонтического материала для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"

    поставка ортодонтического материала для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932414Дата и время окончания срока приема заявок поставка ортодонтического материалаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008932414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ортодонтического материала для нужд ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение

    расчет цены

    тех.задание

    проект договора

    извещение

    методика

    закупочная документация

    итоговый_протокол_ортодонтия_2020.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ортодонтического материала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 06:00 GMT +312.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008932414Дата и время окончания срока приема заявок поставка ортодонтического материалаОренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 07:0012.03.2020 07:0012.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008932414Дата и время вскрытия заявок поставка ортодонтического материалаОренбург

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 08:0013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932414Подведение итогов не позднее поставка ортодонтического материалаОренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008932414Подведение итогов не позднее поставка ортодонтического материалаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ортодонтического материала

    Начальная цена

    1 545 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    941

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Оренбург, п.Ростоши, ул.Газпромовская 72, ООО "Стоматологическая поликлиника "Ростошь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара Покупателем производится не позднее 30(тридцать) банковских дней с момента получения Товара. Все платежи по настоящему Договору производятся Покупателем в рублях, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расходы на доставку Товара до г.Оренбурга оплачивает Поставщик. Покупатель направляет в адрес Поставщика (по электронной почте, факсу, телефону) Заявку на Товар. При наличии Товара на складе поставка осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. При отсутствии Товара на складе Поставщик извещает об этом Покупателя (в устной форме, по факсу или e-mail) и в случае подтверждения заказа Покупателем поставка осуществляется в течение 14 календарных дней с момента подтверждения. По желанию Покупателя может быть произведена частичная отгрузка Товара, имеющегося на складе.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    32.5

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    86.2

    Медицинская и стоматологическая практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600752/name/5e6badb7173b98.34670611

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинская и стоматологическая практика"

    Кол-во: 941.00000

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    08.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    252 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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