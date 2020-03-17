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Номер извещения
ГП050645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 06:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-21
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
ovchinnikovasi@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Софья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050645Дата и время окончания срока приема заявок «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR» Междуреченск
Подведение итогов не позднее
11.05.2020 10:0011.05.2020 10:0011.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050645Подведение итогов не позднее «Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR» Междуреченск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
«Капитальные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угляРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
33.19.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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